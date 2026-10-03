رونالدو يثير الجدل من جديد بسبب أزمته مع مدرب البرتغال

عاد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، إلى دائرة الجدل مجددًا، على خلفية أزمته الأخيرة مع مدرب «برازيل أوروبا» جورجي جيسوس، بعدما تفاعل مع منشور عبر موقع «إنستجرام» يدافع عنه وينتقد زملاءه في المنتخب.

وأبدى رونالدو إعجابه بمنشور للبرازيلي فيليبي ميلو، الذي وجّه خلاله انتقادات إلى طريقة تعامل زملاء النجم البرتغالي معه، مؤكدًا أن رونالدو لا يحظى بالاحترام نفسه الذي يلقاه ليونيل ميسي من زملائه في المنتخب الأرجنتيني.

وقال ميلو في مقطع فيديو: «هناك فرق فادح في الطريقة التي يعامل بها البرتغاليون كريستيانو رونالدو، مقارنة بالطريقة التي يعامل بها الأرجنتينيون ليونيل ميسي. أرى احترامًا أكبر من المنافسين عندما يلعبون أمام رونالدو، مقارنة بما يلقاه من زملائه».

وأضاف: «هل رأيتم لاعب نابولي الذي سجل أمس؟ لقد غضب بشدة، بل ودفع جورجي جيسوس أيضًا. أرى احترامًا أكبر له من المنافسين مقارنة بزملائه في المنتخب. لا أحد يقترب منه هناك، ولا أحد يصل حتى إلى كريستيانو. لا يمكن السماح لأفضل لاعب في التاريخ بأن يرحل بهذه الطريقة».

وتابع: «إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وأفضل لاعب في البرتغال. هذا مستحيل، أعتذر، لكنه مستحيل. ولكي يكون الأمر واضحًا تمامًا، بين كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس، أنا أقف إلى جانب كريستيانو بشكل كبير».

وأتم ميلو تصريحاته قائلًا: «إذا أثبتوا لي غدًا أنه كان غير محترم، وأن كل شيء كان مخططًا ومتفقًا عليه وأنه غادر، فسأكون أول من يعترف بأنني كنت مخطئًا».

وجاء تفاعل رونالدو مع تصريحات ميلو بإبداء إعجابه بالمنشور، في خطوة أعادت الجدل حول علاقته بزملائه ومدرب المنتخب البرتغالي إلى الواجهة من جديد.