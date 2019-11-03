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تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي "جلوناس-إم" للملاحة من قاعدة بليسيتسك الفضائية، الذي كان مقررا أمس السبت، لمدة أسبوع، حسبما ذكر مصدر في صناعة الفضاء والصواريخ لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد.

وقال المصدر: "تم تأجيل الإطلاق حتى 10 ديسمبر"، دون تحديد سبب التأجيل.

ولم تعلق وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" على هذه المعلومات.

وكانت "سبوتنيك" قد ذكرت في وقت سابق أن هذا سيكون أول إطلاق لقمر صناعي من مجمع الإطلاق، "سويوز-2".

وأشارت إلى أن الجهاز الجديد في المدار سيحل محل القمر الصناعي "جلوناس-إم 742" الذي توقف عن العمل في أغسطس، بعد عمله لمدة 7 سنوات.

وفي الوقت الحالي، تشتمل المجموعة المدارية لنظام القمر الصناعي العالمي للملاحة الروسية جلوناس على 27 مركبة فضائية "25 جلوناس-إم و واثنتان جلوناس-كي".