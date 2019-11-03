الاتحاد السكندري في مواجهة صعبة أمام المحرق البحريني

يوسف يطالب لاعبيه بنتجية تسهل مباراة العودة .. وخمسة آلاف مشجع يؤازرون الفريق

يدخل في الثامنة من مساء اليوم الأحد، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مواجهة صعبة عندما يستضيف نظيره المحرق البحريني، علي ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة العربية علي كأس محمد السادس.

ويسعي طلعت يوسف المدير الفني خلال المباراة إلي حسم نتيجة المباراة في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة، وحرص يوسف علي عقد جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للخروج بنتيجة تساعد الفريق في أداء مباراة العودة بكل إرتياحية.

واستعد الاتحاد لمواجهة المحرق بخوض تجربتين وديتين أمام سبورتنج وفاز بخماسية نظيفة، وأمام شباب الضبعة وفاز بسداسية، وإختار يوسف مواجهة فريقين من أندية القسم الثالث لتعويد اللاعبين علي إحراز الأهداف وهي التي ستحسم مواجهة بطل البحرين.

ويفقد طلعت يوسف جهود مهاجمه الإيفوارى رزاق سيسيه للإيقاف لحصوله علي إنذارين، وجهز المدير الفني إيمانويل اوكوى للمشاركة بدلا من سيسيه

ومن المنتظر أن يخوض الإتحاد المباراة بتشكيل يضم ، عماد السيد و أسامة العزب ومحمود رزق ومحمد أنور و السيد سالم وأحمد نبيل مانجا و أحمد رفعت وهشام محمد "نور السيد" وأيمانويل اوكوى و كريم الديب وخالد قمر.

في المقابل يدخل المحرق البحريني اللقاء سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية لاسيما أن المباراة خارج ملعبه، وخاض الفريق مرانه الأساسي أمس علي ملعب المباراة، وحرص باكيتا علي فرض سياج من السرية علي المران، لعدم كشف أوراقه أمام منافسه.

إلي ذلك وافق مسئولو الأمن علي حضور خمسة آلاف مشجع لاستاد الاسكندرية لمؤازرة الفريق، وطرحت أمس الأول إدارة النادى تذاكر المباراة باسعار رمزية لتسهيل حضور الجماهير الي الملعب.