بيراميدز يستضيف يانج أفريكانز لحسم التأهل في الكونفدرالية

يستضيف بيراميدز فريق يانج أفريكانز التنزانى في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الإياب من دور الـ32 مكررا من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بحثا عن حسم التأهل بعد الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2ــ1.

ويسعى بيراميدز بقياد الفرنسى سباستيان دو سابر، المدير الفنى للفريق إلى حسم التأهل لدور المجموعات في البطولة القارية، والتى يشارك فيها للمرة الأولى، مستفيدا من تفوقه في مباراة الذهاب خارج ملعبه.

وأنهى الفريق استعداداته لمواجهة اليوم بعد عودة المدرب الفرنسى إلى القاهرة عقب رحلة سفر الأربعاء الماضى إلى لندن بعد أن تعرض نجله صاحب الـ 16 عاما لحادث في العاصمة الإنجليزية، لندن، الأمر الذى دفع المدرب لحجز تذاكر الطيران والسفر مباشرة للاطمئنان على نجله قبل العودة من جديد للقاهرة.

وقال ديسابر إن فريقه لم يحسم التأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية رغم الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف، مشددا على أنه أبلغ لاعبى بيراميدز بضرورة بذل أقصى جهد في مباراة العودة من أجل حسم التأهل بشكل رسمى.

وأشار ديسابر إلى أن بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين ولكن العمل الجماعى دائما هو الأهم، مشددا على أن فريقه يمتلك الدوافع لتقديم نتائج مميزة والوصول إلى أبعد نقطة في المنافسة على لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

من جانبه طالب ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز، خلال اجتماعه مع لاعبى الفريق بضرورة الفوز والتأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية التى يخوضها لأول مرة.

وعبر المدير التنفيذى لنادى بيراميدز للاعبيه عن فخره بكون بيراميدز أول فريق مصرى يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أبدى ثقته في قدرة الفريق على حصد اللقب القارى.

كما شدد المدير التنفيذى لبيراميدز على أن انضمام 6 لاعبين من الفريق لقائمة المنتخب الوطنى، يعد دليلا كبيرا على قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب القارى.

وأوضح أن بيراميدز لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية على ملعبه لتأكيد التأهل.

وكان بيراميدز قد أطاح بفريق النجمة الكونغولى في الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابا (4ــ1) ثم كرر فوزه إيابا (1ــ0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائرى في دور الـ32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1ــ1)، ثم الفوز في الجزائر (1ــ0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2ــ1 في ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.