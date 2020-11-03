البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا بشكل اختياري للفريق الطبي

أعلنت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح عن إجازة بلادها الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19"، وإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بفيروس كورونا المستجد من الفريق الطبي بشكل اختياري اعتباراً من اليوم الثلاثاء .

وأكدت الوزيرة الصالح، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية ( بنا) اليوم ، أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين التي تسمح بالترخيص الاستثنائي في الحالات الطارئة.

وأشارت إلى أن إجازة الاستخدام الطارئ للقاح "كوفيد-19" تأتي استكمالاً لجهود التنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في شركة G42 ، حيث أعلنت الإمارات في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي عن إجازة الاستخدام الطارئ لنفس اللقاح للعاملين في خط الدفاع الأول.

وأوضحت الوزيرة أن انتشار الجائحة حول العالم يستوجب اتخاذ إجراءات سريعة لتمكين المنظومة الصحية من مواصلة العمل على احتواء الفيروس وتقليل الأضرار والحفاظ على الأرواح، لافتةً إلى أن نتائج دراسات المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح آمن وفعال، كما تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم.

ولفتت إلى أن هذه العملية تجري تحت إشراف صارم من الفرق الطبية ووزارة الصحة، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لنفس اللقاح في مملكة البحرين تسير بكل سلاسة ودون تسجيل أي أعراض خطيرة، حيث شارك في التجارب السريرية 7700 متطوع وقد تم الانتهاء من إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لكافة المتطوعين.