ارتفاع أرباح باي بال لخدمات الدفع الإلكتروني خلال الربع الثالث

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أعلنت شركة خدمات الدفع الإلكتروني الأمريكية باي بال هولدنجز اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن أرباحها خلال الربع الثالث بلغت 02ر1 مليار دولار بما يعادل 86ر0 دولار لكل سهم مقابل 460 مليون دولار بما يعادل 39ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون أن تكون أرباح الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الربع الثالث 28ر1 مليار دولار بما يعادل 07ر1 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه ذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت بنسبة 7ر24 في المئة سنويا إلى 46ر5 مليار دولار مقابل 38ر4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.