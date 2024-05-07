تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي

كشف تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في اليابان خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير جيبون بنك ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 3ر54 نقطة مقابل 1ر54 نقطة في آذار/مارس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه استمر تسارع وتيرة نمو الأعمال الجديدة للقطاع، حيث وصل المؤشر الفرعي لها إلى أعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو الماضي، حيث يواصل المؤشر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي. وقال المسؤولون الذين شملهم المسح إن تحسن الأحوال الاقتصادية ومرونة الطلب الاستهلاكي وراء تحسن الأعمال الجديدة. كما ساهمت الصادرات أيضا بشكل إيجابي في نمو الأعمال الجديدة ككل خلال الشهر الماضي حيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأقوى منذ تسعة أشهر.

في الوقت نفسه استمر نمو التوظيف في قطاع الخدمات باليابان للشهر السابع على التوالي رغم استقرار معدل نمو التوظيف مقارنة بالشهر السابق.