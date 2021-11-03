لوفتهانزا تدرس شراء طائرات ايرباص ايه220 لتعزيز أسطول المسافات القصيرة

تفكر شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في شراء المزيد من طائرات ايرباص طراز إس إي ايه 220 لتعزيز الربحية في رحلاتها الإقليمية وذلك مع تعافي قطاع النقل الجوي الأوروبي من تداعيات جائحة كورونا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لوكالة أنباء (بلومبرج) اليوم الأربعاء.



وذكرت هذه المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عنها نظرا لأن المحادثات لا تزال جارية، فأن مجموعة لوفتهانزا تسعى إلى تبسيط أسطولها للرحلات الإقليمية والذي يتألف من عدة موديلات مختلفة موزعة بين العلامات التجارية المملوكة للمجموعة.

وأضافت المصادر أن التحول إلى طائرات ايه 220 خفيفة الوزن يمكن أن يساعد لوفتهانزا على تخفيض الإنفاق على الوقود والصيانة والتدريب. وتابعت المصادر أن البحث عن المزيد من الطائرات ذات الممر الواحد يبعث بإشارة جديدة على تعافي لوفتهانزا بعد أن طلبت 9 مليار يورو لإنقاذها من تداعيات جائحة كورونا.



كانت المجموعة أعلنت في وقت سابق من اليوم عن تحقيق أرباح مفاجئة ورفعت من توقعاتها الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سهم لوفتهانزا بنسبة وصلت إلى 4ر6%.