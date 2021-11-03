تركيا تبدأ التحقيق في تغريدات على تويتر تشير إلى وفاة أردوغان

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تحقق الشرطة التركية مع عشرات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة نشر شائعة عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن الشرطة التركية القول في بيان مكتوب اليوم الأربعاء إن رسائل "خادعة" نُشرت على تويتر تحت هاشتاج "#olmus"، والتي تعني (مات على ما يبدو) باللغة التركية.

وذكر البيان أن ثلاثين شخصا، يشتبه في نشرهم "أكاذيب"، أحيلوا إلى القضاء للتحقيق معهم.

وأصبحت صحة الرئيس التركي من الموضوعات التى تلقى إقبالا ورواجا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو قصير تردد أنه يظهر أردوغان وهو يمشي بصعوبة شديدة يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو آخر في يوليو أردوغان يغفو لبضع ثوانٍ خلال خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، ما أطلق العنان لتكهنات بأن الرئيس يحتمل أن يكون مريضا.