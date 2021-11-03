زيادة عدد الوظائف في أمريكا بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.



وذكر معهد أيه.دي.آر ريسيرش التابع لشركة أيه.دي.آر لإعداد قوائم الأجور أن عدد الوظائف الجديدة في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي بلغ 571 ألف وظيفة بعد توفير 523 ألف وظيفة خلال أيلول/سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.



كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للانباء رأيهم يشير إلى توفير 400 ألف وظيفة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.



وأشارت بلومبرج إلى أن الشركات الأمريكية تعاني من أجل الحصول على حاجتها من العمال في ظل استمرار نقص العمالة الذي يؤدي إلى تعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار.



في الوقت نفسه فإن إجمالي الوظائف التي ترصدها شركة أيه.دي.آر مازال أقل من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يشير إلى أن زيادة الأجور وتقديم منح عند الالتحاق بالعمل مازالت غير كافية لجذب المزيد من العمال للعودة إلى العمل.



وأشارت البيانات إلى أن قطاع الخدمات وفر خلال الشهر الماضي 458 ألف وظيفة جديدة وهو أكبر عدد شهري للوظائف الجديدة منذ حزيران/يونيو الماضي، بفضل الأداء الجيد لقطاعات الترفيه والفندقة وشركات خدمات الأعمال والمهنيين.



في الوقت نفسه وفرت الشركات الصناعية 113 ألف وظيفة جديدة بما يعكس وصول التوظيف في قطاعات التشييد والتصنيع إلى أعلى مستوياته منذ أيلول/سبتمبر 2020.