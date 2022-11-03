إيطاليا تطالب بمزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي في ملف الهجرة

شارك وزير الخارجية الإيطالي الجديد، أنطونيو تاجاني، لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الذي انعقد في مدينة مونستر غربي ألمانيا اليوم الخميس.

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، طالب الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي بمزيد من التنسيق على المستوى الأوروبي في ملف الهجرة.

وكتب تاجاني، على تويتر اليوم: "أكدت الموقف الإيطالي من السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية والتي عليها أيضا أن تحترم القواعد الأوروبية".

يذكر أن هناك العديد من السفن التابعة لهذه المنظمات تنتظر حاليا قبالة سواحل إيطاليا، وعلى متنها نحو 1000 مهاجر غير شرعي إلى حين تخصيص ميناء آمن لترسو عليه، ومن هذه السفن أيضا سفينة الإنقاذ البحري "هيومانيتي1".

يذكر أن مشاورات وزراء خارجية السبع بدأت اليوم وتستمر حتى غد الجمعة.

وتتولى ألمانيا، حتى نهاية العام الجاري، الرئاسة الدورية للمجموعة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.