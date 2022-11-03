جنات تحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية بالاسكندرية

أحيت الفنانة جنات، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى، مساء اليوم الأربعاء، الليلة التاسعة من ليالي مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ31، علي مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من أغنيات "جنات " منها عارف مين يحبك، أنا استعجلت، رايقة، في انتظارك، حب جامد، عجباني شخصيته، حبيبي على نياته، اسمع كلامي فات اكتر من سنة، على فكرة، حب امتلاك، والطفلة البريئة.

وقدم الفنانان أحمد عفت، ومي حسن فاصلا غنائيا تضمن باقة مختارة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل، بمشاركة صوليست العود محمود عبدالفتاح.