القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 9 مدارس بالوادى الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعدد 9 مدارس بقطاع تعليم المحافظة.

وأوضح حسن، في بيان اليوم، أن المدارس التي جرى اعتمادها هي مدرسة "بور سعيد الإعدادية ،وروضة مدرسة طلعت ضرغام الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية، وفي إدارة الداخلة التعليمية تم اعتماد مدرسة شاذلي منصور الإعدادية ومدرسة العاشر من رمضان الإعدادية، وروضات مدرسة الجديدة الابتدائية وعين القضا الابتدائية، القصر الابتدائية، وإدارة بلاط التعليمية، وروضة مدرسة قسطل والعوينى الابتدائية، وروضة مدرسة أولاد عبد الله الابتدائية".

وأشار إلى استمرار العمل بكل قوة من أجل التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها ، مشيدا بدور إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والقائمين عليها للجهد المبذول والمتميز للنهوض بالعمل وتقديم الأفضل دائما لتحقيق نتائج متميزة.