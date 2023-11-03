مصادر أمريكية: غارات إسرائيل على جباليا أثارت استياء بايدن ومسئولي الأمن

نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة قولها، إن غارات إسرائيل على مخيم جباليا شمالي غزة أثارت استياء الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي الأمريكي.



وأكدت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين قلقين من عدم دخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانية، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.



ولفتت المصادر الأمريكية إلى أن "مشكلة إسرائيل أن الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها".



وقالت المصادر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحث إسرائيل على وقف مؤقت للغارات الجوية على غزة للسماح بالوساطة، وذلك خلال زيارته إلى تل أبيب.



وفي السياق نفسه، أفادت شيكة "إن بي سي" الأمريكية، بأن ثمة قلق متزايد بين كبار المسئولين في إدارة بايدن بشأن كيفية تنفيذ إسرائيل للحرب.



ونقلت "إن بي سي" عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن ثمة قلق بإدارة بايدن بشأن القدرة على كبح جماح إسرائيل مع تفاقم أزمة غزة الإنسانية.



ووصل بلينكن صباح اليوم إلى تل أبيب، وذلك خلال زيارته الثالثة لإسرائيل منذ بدء الحرب.



وجدد بلينكن، الذي سيزور الأردن بعد إسرائيل ثم سيتوجه إلى آسيا، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن إسرائيل والولايات المتحدة عليهما مسؤولية لضمان حماية المدنيين.