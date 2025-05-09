 نسرين أمين تُحيي ذكرى أشرف عبد الغفور بصورة بوستر «حرب الجبالي» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نسرين أمين تُحيي ذكرى أشرف عبد الغفور بصورة بوستر «حرب الجبالي»

منة عصام
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 2:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 2:27 ص

حرصت الفنانة نسرين أمين على إحياء ذكرى الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك بنشر صورة الملصق الدعائي المنفرد له من مسلسل "حرب الجبالي"، المقرر عرضه في ١٩ مايو الجاري.

وقالت أمين في تأبين النجم الراحل: "إهداء لروح الفنان المحترم أشرف عبد الغفور... ربنا يرحمه ويغفر له".

وتشارك نسرين أمين في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد رزق، وهبة مجدي، وسوسن بدر.

وكانت آخر مشاركة للفنانة نسرين أمين في موسم رمضان الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، بمشاركة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة.

ويُعرض المسلسل حاليًا بعد تأجيل دام ثلاث سنوات كاملة، دون أسباب واضحة.

 


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