الخارجية الأمريكية: ملف المحتجزين على أولويات بلينكن في زيارته إلى تل أبيب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يعتزم مناقشة ضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك خلال زيارته الثالثة لإسرائيل منذ بدء الحرب.



وأمس، قال بلينكن للصحفيين قبل مغادرته واشنطن في ثاني زيارة إلى الشرق الأوسط في أقل من شهر، إن التركيز سينصب أيضا على مستقبل غزة عند هزيمة حماس، إذا ما تحققت، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسبل ضمان عدم اتساع نطاق الصراع.، وفقل لوكالة رويترز.



وذكر بلينكن أن تأمين الإفراج عن أكثر من 200 رهينة محتجزين لدى حماس سيكون من القضايا التي سيتم بحثها خلال الزيارة.



ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإن بلينكن سيؤكد في إسرائيل ضرورة زيادة حجم وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لتصل إلى نحو 200 شاحنة في اليوم.



بدوره، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة هدنات وجيزة للعمليات العسكرية في غزة للسماح بإطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وتوزيع المساعدات الإنسانية.



وجدد بلينكن، الذي سيزور الأردن بعد إسرائيل ثم سيتوجه إلى آسيا، التأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنه قال إن إسرائيل والولايات المتحدة عليهما مسؤولية لضمان حماية المدنيين.