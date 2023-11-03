قطاع المتاحف يحتفل بذكرى افتتاح متحف كوم أوشيم

احتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الخميس، بالذكرى السنوية لافتتاح متحف كوم أوشيم، الذي يقع عند مدخل قرية كرانيس الأثرية الشهيرة التي تزخر بالعديد من الآثار اليونانية الرومانية، حيث يعتبر المتحف نموذجًا بسيطًا وواضحًا لمتاحف المواقع الأثرية.

وأُنشأ المتحف عام 1974، وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم، ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دورًا علويًا، في فبراير عام 2006 تم غلق المتحف لتطويره.

وافتتح المتحف مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

ويضم المتحف 312 قطعة أثرية معروضة تبعًا للتسلسل التاريخي بدءً من العصر العتيق، وحتى العصر الإسلامي.

كما يتناول سيناريو العرض المتحفي محافظة الفيوم وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذا الفكر الديني الذي اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور.

فيما يؤكد السيناريو على الجذور القوية التي تربط بين مجتمع محافظة الفيوم، وبين تاريخه المجيد وحضارته الراقية عبر مختلف العصور.

كما يؤكد على تفرد مدينة الفيوم بحرفها وصناعاتها منذ قديم الأزل وإلى وقتنا الحاضر.