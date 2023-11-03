رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يتوغل في مدينة غزة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي إن الجنود الإسرائيليين وارتال مدرعة، مدعومة بقوة جوية ومساندة بحرية، قد توغلوا في مدينة غزة اليوم الخميس.

ووصف هاليفي هذا التقدم بأنه "مرحلة هامة أخرى في الحرب" ،بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" .

من جهة أخرى ،صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري في إيجازه الصحفي المسائي اليوم الخميس " أن الجنود يهاجمون مواقع حماس المتقدمة ومقار قيادتها والبنية التحتية الخاصة باطلاق الصواريخ ومواقع إطلاقها ويقومون بالقضاء على الإرهابيين في قتال وجها لوجه"،بحسب صحيفة"هآرتس"الإسرائيلية.

وتشن إسرائيل عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.