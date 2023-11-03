الأونروا: تضرر 4 مدارس تحولت إلى ملاجئ في غزة واستشهاد 23 شخصا

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس الخميس، إن 4 مدارس تستخدم كملاجئ في قطاع غزة تعرضت "لأضرار" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصا.



وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أن "المدارس الأربع التي تحولت إلى ملاجئ" كانت بمثابة سكن مؤقت لنحو 20 ألف شخص نزحوا بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، بعد ما يقرب من 4 أسابيع من الهجمات المتواصلة التي تشنها القوات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.



وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان إن ما لا يقل عن 20 شخصا استشهدوا وأصيب 5 آخرون في مدرسة إيواء في مخيم جباليا للاجئين، وهو الأكبر في قطاع غزة، بعد يومين من القصف المكثف على المنطقة.



يشار إلى أن ما لا يقل عن 195 شخصا استشهدوا في جباليا يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس.



وتعرضت مدرسة إيواء أخرى في شمال قطاع غزة أيضا لأضرار في وقت سابق من يوم الخميس، واستشهد طفل وفقا للتقارير.



وأصيبت مدرستان كانتا قد تحولتا إلى ملاجئ في مخيم البريج للاجئين في جنوب القطاع، بحسب الأونروا. وأفادت التقارير باستشهاد شخصين وإصابة 31 آخرين.



وقال لازاريني: "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، تأثر ما يقرب من 50 مبنى وأصلا تابعا للأونروا، مع تعرض بعضها لقصف مباشر". ويجرى استخدام هذه المباني كملاجئ وتستضيف حاليا حوالي 700 ألف شخص.