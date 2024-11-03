شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إثر استهداف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة التوبة غرب مخيم جباليا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43341 مواطنا، وإصابة 102105 آخرين.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

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