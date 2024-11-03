مدينة لاهور الباكستانية تصبح مجددا المدينة الأكثر تلوثا في العام

يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في المعاناة مع استنشاق الهواء الملوث، حيث تجاوز مؤشر جودة الهواء في عاصمة البنجاب الــ 1000 مجددا اليوم الأحد، لتصبح المدينة الأكثر تلوثا في العالم.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أنه وفقا لمرصد جودة الهواء السويسري (أي كيو اير) فإن مستوى الملوثات " بي ام 5ر2 " – وهى الجزئيات الدقيقة في الهواء التي تلحق ضررا بالغا بالصحة ارتفع إلى 613، وهو أعلى بواقع 6ر122 مرة من المستوى الذي يعد غير صحي وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر " ايه كيو أي" الذي يقيس مجموعة من الملوثات إلى 1073- أعلى من مستوى أمس غير المسبوق الذي بلغ 1067.

كما أدى الدخان الكثيف الذي خيم على المدينة لانخفاض الرؤية إلى صفر، حيث أخفقت حكومة البنجاب في خفض مستويات التلوث.