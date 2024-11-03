محافظ الغربية يتفقد كورنيش المحلة: يسهم في حل المشاكل المرورية

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، كورنيش المحلة وكورنيش محلة منوف، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد، والمقام على ترعة بحر شبين المحور المروري المهم، والذي يسهم في تيسير الحركة المرورية، فضلًا عن كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ، أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: "الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة- المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية".

وأضاف "الجندي"، في بيان اليوم الأحد، أن خلق هذا المتنفس للمواطنين بالمحلة حلم طال انتظاره نظراً لموقع مدينة المحلة الفريد، وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها من داخل المحافظة وخارجها.

كما انتقل المحافظ، بعد ذلك لتفقد الأعمال بمحور محلة منوف والمقام على ترعة القاصد، ويمتد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كيلو.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد الممتدة من شارع الجلاء بحي ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا، مشيرًا إلى أنه سيسهم بشكل كبير في تغيير شكل المنطقة بالكامل، وجعلها متنفسا طبيعيا للأهالي وزائري المحافظة.

وأضاف المحافظ، أنه يمثل حلًا جذريًا لتوسعة الطريق، ومحورا مروريًا يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدي السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المروري.

واستمع المحافظ، خلال الجولة لمطالب المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات لتحقيق التنمية الكاملة والارتقاء بعروس الدلتا، وتحسين وتطوير الصورة الجمالية لإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.