 إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في أكتوبر - بوابة الشروق
الأحد 3 نوفمبر 2024 3:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم في أكتوبر

محمود عبدالسلام
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:02 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 3:02 م

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد؛ إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك