قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف موجودون في شمال القطاع المحاصر 60% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف بصل: يصلنا الكثير من المناشدات من شمال القطاع لإنقاذهم وانتشال جرحى وشهداء تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية الموجودة حالياً في شمال القطاع هي طواقم مدنية والاحتلال لا يريد أن تعمل أي منظومة طبية هناك.

وأكد أن هناك 137 شهيداً تحت أنقاض المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا قبل أيام.

كما قال: تصلنا مناشدات بانعدام وجود أي غذاء أو دواء في شمال القطاع، ولم ترد أي منظمة دولية على نداءاتنا حتى الآن.