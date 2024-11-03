 دفاع مدني غزة: أكثر من 100 ألف موجودون في الشمال.. ومناشدات للإنقاذ - بوابة الشروق
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دفاع مدني غزة: أكثر من 100 ألف موجودون في الشمال.. ومناشدات للإنقاذ

غزة- معا
نشر في: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 9:30 م | آخر تحديث: الأحد 3 نوفمبر 2024 - 9:30 م

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، إن أكثر من 100 ألف موجودون في شمال القطاع المحاصر 60% منهم من الأطفال والنساء.

وأضاف بصل: يصلنا الكثير من المناشدات من شمال القطاع لإنقاذهم وانتشال جرحى وشهداء تحت الأنقاض.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية الموجودة حالياً في شمال القطاع هي طواقم مدنية والاحتلال لا يريد أن تعمل أي منظومة طبية هناك.

وأكد أن هناك 137 شهيداً تحت أنقاض المبنى الذي دمره الاحتلال في مشروع بيت لاهيا قبل أيام.

كما قال: تصلنا مناشدات بانعدام وجود أي غذاء أو دواء في شمال القطاع، ولم ترد أي منظمة دولية على نداءاتنا حتى الآن.

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