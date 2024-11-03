الصحة اللبنانية: 3 شهداء و9 جرحى جراء غارة إسرائيلية على حارة صيدا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، استشهاد 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين، جراء غارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة اللبنانية قولها إن «غارة العدو الإسرائيلي على حارة صيدا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح».

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على بلدة الغازية في قضاء صيدا.

وقال مراسل صحيفة «النهار» إن الغارة على ضهور الغازية، استهدفت شقة سكنيه لآل ليلى، واستهدفت غارة ثانية منطقة التعاونيات وأسفرت عن جرحى ومفقود اسمه مصطفى مرعى وهو شرطي بالبلدية.

وأظهر مقطع فيديو انتشال طفلة من تحت الأنقاض في المكان المستهدف.

كذلك، شن الطيران الإسرائيلي غارة على تعمير حارة صيدا، حيث استهدف شقة في المنطقة.