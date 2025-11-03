قال كريم دودان، المدير العام لنادي شبيبة القبائل الجزائري، إن فريقه وقع في «مجموعة نارية» بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي ستكون من العيار الثقيل نظرًا لقيمة وتاريخ الناديين.

وأوضح دودان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" نحن في أقوى مجموعة في النسخة الحالية من دوري الأبطال، والمواجهة الأولى أمام الأهلي ستكون صعبة للغاية، آخر لقاء جمعنا به كان في عام 2010، وستكون مباراة قوية بين فريقين عريقين، الأهلي نادٍ معروف وله تاريخ كبير وكؤوس عديدة في إفريقيا."

وأضاف:" نأمل أن نكون في أفضل جاهزية عند مواجهة الأهلي، شبيبة القبائل يمتلك تاريخًا كبيرًا في القارة الإفريقية، ولدينا مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، وسننافس مثلنا مثل بقية الفرق على التأهل."

وتحدث دودان أيضًا عن ملف انتقال اللاعب زين الدين بلعيد للأهلي، قائلًا:" الأهلي لم يتحدث معنا بشأن زين الدين بلعيد، اللاعب عاد إلى صفوفنا منذ أربعة أشهر، ولم نتلق أي اتصال من أي نادٍ بخصوصه."

يُذكر أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أسفرت عن وقوع شبيبة القبائل في المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي المصري، يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي.