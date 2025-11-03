الشرقية: 3 مليارات و574 مليون جنيه لتنفيذ أكثر من 21 ألف مشروع للشباب

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تنفيذ 21 ألفا و966 مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك، بتكلفة 3 مليارات و574 مليونا و665 ألف جنيه؛ لتوفير 58 ألفا و128 فرصة عمل للشباب، منذ انطلاق المبادرة في عام 2015 وحتى الشهر الجاري.

وأوضح محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج مشروعك، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وتابع أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج مشروعك، وذلك بهدف زيادة عدد فرص العمل لأبناء محافظة الشرقية، منوها بأهمية برنامج مشروعك في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار العربي الشبراوي، مدير برنامج مشروعك في محافظة الشرقية، إلى أن أهم المشروعات التي نفذت مشروعات: "تجارة سيراميك – تجارة مفروشات – مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا، وغيرها".

وبين الشبراوي، أن مركز الزقازيق جاء في المركز الأول، يليه في المركز الثاني مركز ديرب نجم، وفي المركز الثالث مركز الحسينية.