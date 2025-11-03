رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة: الانتهاء من ميدان C8 بنسبة 95%

قال المهندس محمد خلف، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إن نسب الإنجاز بالموقع العام لميدان C8، وعمارات زون 1 بالحي اللاتيني بلغت نحو 90%، بينما وصلت نسبة تنفيذ الميدان إلى 95%، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعايير الجودة والدقة في التنفيذ.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية لتفقد سير الأعمال بميدان C8 وعمارات زون 1 بالحي اللاتيني، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز بالموقع، مؤكدًا أن الأعمال تتقدم وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

وخلال الجولة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الجارية بالموقع في التوقيتات المحددة، لتظهر المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق الذي يتناسب مع مكانة مدينة العلمين الجديدة، مع دفع معدلات التنفيذ، وتكثيف العمالة بالموقع، والإسراع في إنهاء أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب وأعمال الرصف، وإزالة المخلفات وناتج الحفر أولًا بأول.

وأكد إنهاء كل الأعمال وتسليم الوحدات للمواطنين على مراحل زمنية تبدأ المرحلة الأولى منها بنهاية العام الحالي 2025، وتبعًا لذلك سيتم الإعلان عنها.

كما وجّه رئيس جهاز مدينة العلمين، بسرعة الانتهاء من أعمال كلاستر 1 بالحي اللاتيني تمهيدًا لتسليمه للعملاء، ويأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة العلمين الجديدة على المتابعة الميدانية المستمرة لكل المشروعات الجارية بالمدينة، ودفع العمل بمختلف المواقع لتحقيق أعلى معدلات إنجاز وفقًا للجداول الزمنية المحددة.