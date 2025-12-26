محمد الشناوي يشكر الجماهير المغربية

حرص محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر على توجيه الشكر للجماهير المغربية، التي تؤازر الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال محمد الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "مساندة الجمهور المغربي؟ إنه أمر رائع بالتأكيد.. لقد تفاجأنا في المباراة الماضية بعدد الحضور الجماهيري أمام زيمبابوي".

وأضاف حارس مرمى النادي الأهلي: "الجمهور اليوم أمام جنوب أفريقيا كان أكثر بكثير.. ففي المباراة الأولى أمام زيمبابوي حضر حوالي 28 ألف متفرج، فيما حضر اليوم أكثر من 40 ألف متفرج".

وتابع: "أشكر الجمهور المغربي الذي يحضر لتشجيعنا من الملعب، فاللاعبون يحبون مثل هذه الأجواء، ويحبون الحضور الجماهيري في المباريات".

وأتم محمد الشناوي تصريحاته قائلًا: "تنظيم بطولة كأس أفريقيا 2025 رائع للغاية من دولة المغرب، فكل شيء متوفر لنا؛ من ملاعب تدريب، وملاعب مباريات، كل شيء فوق الممتاز، وأشكر كل الجمهور المغربي الذي ساندنا اليوم".

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، الجارية في المغرب، بالفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، وعلى جنوب أفريقيا بهدف دون رد.