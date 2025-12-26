 زيلينسكي يعتزم زيارة ترامب خلال الأيام المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 26 ديسمبر 2025 8:53 م القاهرة
زيلينسكي يعتزم زيارة ترامب خلال الأيام المقبلة

كييف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 8:47 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتزامه القيام بزيارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصتي "تيليجرام" و"إكس" اليوم الجمعة: "اتفقنا على عقد اجتماع على أعلى مستوى مع الرئيس ترامب في المستقبل القريب".

وأوضح زيلينسكي، أن هذا الإعلان جاء بعد أن أطلعه رستم عمروف، كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا قبل نحو 4 سنوات، على أحدث اتصالاته مع الجانب الأمريكي، وأضاف: "يمكن تقرير الكثير من الأمور قبل حلول العام الجديد".

