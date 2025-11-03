مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات تغادر معبر رفح لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

غادرت مئات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، من البوابة الجانبية لمعبر رفح البري باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، أنه تم الدفع بعدد كبير من الشاحنات التي تحمل مساعدات متنوعة تشمل الأغذية الأساسية والخيام والمواد البترولية والمستلزمات الطبية، موضحًا أنه تم فحصها قبل توجهها إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن هذه المساعدات مقدمة من عدة هيئات محلية ودولية وعربية، من بينها قافلة “زاد العزة” التي يقدمها الهلال الأحمر المصري، إلى جانب مساهمات من منظمات وهيئات إغاثية أخرى.

وأضاف المصدر أنه تم أمس الأحد إدخال 375 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية والخيام، عبر معبر كرم أبو سالم لتسليمها للجانب الفلسطيني، وهي مساعدات مقدمة من مؤسسات مصرية وعربية ودولية مختلفة.

وأوضح أن الشحنات شملت 166 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و112 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و11 شاحنة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و14 شاحنة من دولة قطر، إضافة إلى 69 شاحنة مخصصة للمخيم المصري، إلى جانب 3 شاحنات محمّلة بالغاز.

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 11,147 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدّر بنحو 93 ألف طن تقريبًا.

وأشار إلى أن إجمالي الشاحنات التي تحمل الوقود بلغ 205 شاحنات منذ بدء الأزمة، بإجمالي أكثر من 6 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل المستشفيات والأفران داخل القطاع.