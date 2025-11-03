الرئيس الألماني يواصل جولته الأفريقية بزيارة غانا

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، جولته الأفريقية اليوم الاثنين بزيارة غانا، بعد زيارة قصيرة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما نظيره الألماني في العاصمة أكرا صباح اليوم بمراسم عسكرية، ويعقب ذلك إجراء محادثات سياسية. كما يلتقي شتاينماير ممثلين عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي شركات ناشئة ألمانية وغانية.

وقال شتاينماير في القاهرة إن "لدى ألمانيا علاقات وثيقة مع غانا منذ عقود عديدة"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على المجال الاقتصادي، بل يشمل أيضا مجالات العلوم والرعاية الصحية.

وبحسب مكتب الرئاسة الألمانية، يهدف شتاينماير من زيارته للدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى تكريم التزامها بالاستقرار والسلام في المنطقة، كما تسعى ألمانيا إلى تعزيز الشراكة السياسية وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والثقافة.

ويرافق الرئيس وفد اقتصادي في هذه الزيارة.

وتُعد غانا واحدة من أكبر الاقتصادات في غرب أفريقيا، لكنها تعاني من تبعات أزمة اقتصادية دفعت بملايين الأشخاص إلى الفقر. وتكافح حكومة الرئيس ماهاما ضد ارتفاع الدين العام والتضخم المرتفع. ويزخر البلد، الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 35 مليون نسمة، بثروات طبيعية كبيرة، ويصدر النفط والغاز والكاكاو والذهب وخامات مثل البوكسيت.