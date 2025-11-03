أردوغان: ثمة إشارات قوية للعبة إمبريالية جديدة تحاك في قبرص

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، من إشارات للعبة إمبريالية جديدة تحاك في جزيرة قبرص، مؤكدا أن القبارصة الأتراك جزء لا يتجزأ من العالم الإسلامي.

جاء ذلك في كلمة له بمركز إسطنبول للمؤتمرات، خلال افتتاح الاجتماع 41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".

وأضاف أردوغان: "إنه لأمر مؤسف أن يتعرض القبارصة الأتراك لعزلة ظالمة وغير قانونيةٍ وقاسية لعقودٍ من الزمن، بسبب هويتهم".

وأردف: "مع ذلك، لم يذعن أشقاؤنا القبارصة الأتراك للضغوط، ولم يتخلوا عن إرادتهم في العيش بكرامة في وطنهم، ولم يراودهم الشك في حقهم بالمساواة السيادية".

وأشار أردوغان، إلى أن "هناك إشارات قوية بوجود رغبة بإضافة جزيرة قبرص إلى قائمة لعبة إمبريالية جديدة يتم التخطيط لها في المنطقة".

وأضاف: "في هذا الصدد، أعتقد أنه من المهم أن تُعزز منظمتنا (التعاون الإسلامي) تضامنها مع الشعب القبرصي التركي".

وأردف: "نتوقع منكم مزيدا من الدعم لنضال القبارصة الأتراك من أجل حقوقهم وحريتهم وإنصافهم، على أساس حل الدولتين".

وتابع: "بصفتنا دولة ضامنة له، لن نتخلى أبدا عن الشعب القبرصي التركي، وسنقف دائما إلى جانبه في قضيته العادلة".

وتعاني قبرص منذ العام 1974 انقساما بين شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة في يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.​​​​​​​