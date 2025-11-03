سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تزداد وتيرة الحماس والترقب مع اقتراب انطلاق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا – توتال إنيرجيز لموسم 2025/2026، حيث تتجه الأنظار إلى نخبة من النجوم المنتظر أن يصنعوا الفارق في هذه النسخة الجديدة من أعرق بطولات القارة على مستوى الأندية.

ورغم أن مشوار التصفيات شهد لحظات من الإبداع والإثارة، فإن دور المجموعات يعد مرحلة الحسم الحقيقية، حيث تلتقي كبار أندية القارة في مواجهات لا تخلو من الندية والتشويق.

من القاهرة إلى الدار البيضاء، ومن بريتوريا إلى الرباط، يستعد أبرز اللاعبين لتقديم عروض تُجسد تنوع وقوة كرة القدم الإفريقية، في موسم يجمع بين الخبرة والتجديد، ويعد بمنافسة مفتوحة على جميع المستويات.

وفي ظل تواجد أندية عملاقة مثل الأهلي ، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، والترجي التونسي، وبيراميدز ، فإن البصمة الفردية قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح البطل القادم.

وفي هذا السياق، سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الضوء على خمسة لاعبين يُتوقع أن يكونوا الأبرز خلال دور المجموعات، لما يمتلكونه من موهبة وقدرة على تغيير موازين المباريات.

1. فيستون مايلي – بيراميدز (مصر)

يعيش المهاجم الكونغولي فيستون مايلي واحدة من أفضل فتراته الكروية، بعدما أثبت نفسه كآلة تهديفية لا ترحم، تصدر قائمة هدافي النسخة الماضية من البطولة، وواصل تألقه في كأس الإنتركونتيننتال "فيفا" بثلاثية مذهلة أمام الأهلي السعودي.

يمتاز مايلي بسرعته الكبيرة ودقته أمام المرمى، وكان بطل اللحظة في كأس السوبر الإفريقي – توتال إنيرجيز بعد هدفه الحاسم لبيراميدز.

ومع تسجيله ثلاثة أهداف في الأدوار التمهيدية هذا الموسم، يواصل مايلي طريقه بثقة نحو الألقاب الفردية، وبينها جائزة أفضل لاعب إفريقي.

2. أسامة لمليوي – نهضة بركان (المغرب)

يواصل المهاجم المغربي أسامة لمليوي تألقه المستمر، بعدما تصدر قائمة الهدافين في كأس الكونفيدرالية الإفريقية وبطولة أمم إفريقيا للمحليين (شان 2024).

يمتلك لمليوي حسًا تهديفيًا عاليًا وهدوءًا في اللحظات الحاسمة، ويُعد السلاح الأبرز لنهضة بركان في سعيه لتكرار نجاحاته القارية في دوري الأبطال.

سجل ثلاثة أهداف في التصفيات، ويُنظر إليه كأحد أخطر المهاجمين في إفريقيا حاليًا.

3. فلوريان دانهـو – الترجي التونسي (تونس)

أثبت الجناح الإيفواري الفرنسي فلوريان دانهـو منذ قدومه من نادي رانديرز الدنماركي أنه صفقة ناجحة بكل المقاييس.

يجمع بين السرعة والمهارة والقدرة على المراوغة وصناعة الأهداف، ما أعاد الحيوية إلى هجوم الترجي.

سجل أربعة أهداف في أول أربع مباريات مع الفريق (محليًا وقاريًا)، وتبلغ قيمته السوقية نحو 1.2 مليون دولار، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة للتألق في البطولة.

4. نونو ميجيل سانتوس – ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)

عزز ماميلودي صن داونز صفوفه بالبرتغالي نونو ميغيل سانتوس القادم من فيتوريا غيماريش، في خطوة تعكس طموح النادي لمواصلة الهيمنة القارية.

يتميز سانتوس بانضباط تكتيكي ورؤية ميدانية مميزة، ويُعد صانع ألعاب بقدرات أوروبية تمنح الفريق الجنوب إفريقي بُعدًا إضافيًا في سعيه للحفاظ على لقبه.

5. إمام عاشور – الأهلي (مصر)

يُعد النجم المصري إمام عاشور أحد أكثر لاعبي خط الوسط تأثيرًا في القارة الإفريقية.

بفضل ذكائه وتحركاته وتمريراته الدقيقة، أصبح عاشور القلب النابض لتشكيلة الأهلي.

أنهى الموسم الماضي بخمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين في دوري الأبطال، ويُعد من اللاعبين الحاسمين الذين يصنعون الفارق في الأوقات الصعبة.

ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا يؤكد مكانته كأحد نجوم القارة الذين يُنتظر منهم قيادة الأهلي نحو منصة التتويج من جديد.