محافظ الشرقية: جمع 303 آلاف طن من قش الأرز وتشغيل 267 موقعا لمواجهة السحابة السوداء

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد تزامنا مع موسم حصاد الأرز، لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، من خلال منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع قش الأرز، بالتنسيق بين جهاز شئون البيئة ومديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارة شئون البيئة بالديوان العام.

وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص أماكن لتجميع المخلفات الزراعية بعيدا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، مع توعية المزارعين بأهمية نقل المخلفات إلى هذه المواقع وعدم حرقها، تجنبا للمساءلة القانونية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عبد الشافي، رئيسة جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه جرى وضع خطة عمل متكاملة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والمراكز والمدن والأحياء، لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء الناتج عن حرق المخلفات الزراعية.

وأشارت إلى تشكيل غرفة طوارئ بمقر الفرع الإقليمي لمتابعة أعمال منظومة تجميع المخلفات الزراعية، ومنع الحرق المكشوف، وتطبيق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضافت أن المادة 20 من القانون تحظر الحرق المكشوف للمخلفات، لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة ومخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية، فيما تنص المادة 70 على معاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت أنه جرى معاينة وفتح وتشغيل 267 موقعا لتجميع قش الأرز بمراكز ومدن المحافظة، بعد التأكد من مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتوافر معدات الحماية المدنية، والابتعاد عن الكتل السكنية وخطوط التيار الكهربائي العالي، والقرب من مصادر المياه والطرق الرئيسية.

ولفتت إلى أن إجمالي ما جرى تجميعه بلغ 303 آلاف و820 طنا من قش الأرز منذ بداية موسم الحصاد.

وفيما يتعلق بدعم منظومة التجميع، أوضحت رئيس جهاز شئون البيئة توفير 227 معدة، تشمل مكابس وجرارات زراعية ومقاطير وفرامات، بمحطات الميكنة الآلية في مراكز أبو حماد وههيا وديرب نجم وكفر صقر، وهي معدات مملوكة لوزارة البيئة وتتاح بإيجار رمزي دعما للمزارعين، مشيرة إلى تشكيل لجان لتأجيرها، وجرى بالفعل تأجير 32 معدة.

ولفتت إلى أنه جرى تحرير 260 محضر مخالفة ضد مزارعين ثبت قيامهم بحرق المخلفات الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى الشرطة، من خلال 4 محاور عمل ليلية تغطي مراكز ومدن المحافظة، وهي محور الزقازيق وبلبيس والطريق الإقليمي، ومحور الزقازيق ومنيا القمح والطريق الإقليمي، ومحور ترعة الزقازيق وأبو حماد وترعة الإسماعيلية، ومحور ديرب نجم والإبراهيمية.