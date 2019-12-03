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علق محمد عبد الواحد، لاعب الزمالك الأسبق، ومدرب وادي دجلة الحالي على تولي المدير الفني باتريس كارتيرون المهمة الفنية للفريق الأبيض.

وكان الزمالك، أعلن عن تولي باتريس كارتيرون، المهمة الفنية للفريق خلفًا للمدرب الصربي ميتشو.

وقال عبدالواحد في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد": "الزمالك لا يسير بشكل جيد الفترة الماضية".

وأضاف: "كارتيرون مدرب منظم في النواحي الدفاعية، ويجيد التعامل مع اللاعبين، ونجح مع وادي دجلة محققا المركز الخامس لأن الإدارة مختلفة".

وتابع: "أتمنى أن يوفر الزمالك بيئة ومناخا مناسبا له، ولا يتدخلوا في عمله، وهو من يحدد مراكز التدعيم في الانتقالات".