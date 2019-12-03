منسق مشروع «2 كفاية»: تطوير 32 عيادة تنظيم أسرة للحد من الزيادة السكانية

قالت منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، راندا فارس؛ إن إطلاق المرحلة الثانية من تطوير عيادات المشروع تعطي إشارة البدء في افتتاح 32 عيادة تنظيم أسرة، منهم 24 عيادة كانت تحتاج إلي تطوير كامل، لتقدم خدمات تنظيم الاسرة ضمن مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية على مستوى 10 محافظات.

وأضافت «فارس»، خلال توقيع برتوكولات تعاون بين الجمعيات الأهلية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، لتطوير 32 عيادة تنظيم أسرة؛ أن مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" أحد التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل تحقيق رؤيتها في التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة، وتضمينها مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكدت أن المشروع طوَر 33 عيادة تنظيم أسرة في المرحلة الأولى في ديسمبر 2018، واستفاد من خدماتها المجانية 35 ألف و 712 سيدة مستهدفة بالمشروع.