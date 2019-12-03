يرى جورجيو كيلليني، قائد يوفنتوس الإيطالي، أن زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية "بالون دور" في العام الماضي، وأنه لم يتوج بالجائزة بسبب ناديه السابق ريال مدريد.

وكان رونالدو انضم ليوفنتوس من ريال مدريد في صيف 2018، وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة في العام الماضي.

واُقيم مساء أمس حفل الأفضل في العالم، في مدينة باريس الفرنسية، حيث حصد قائد منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية «البالون دور»، وبات أول لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية في العالم لست مرات، وذلك بعد أن حل في المركز الأول خلال التصويت السنوي الذي أجرته المجلة الفرنسية «فرانس فوتبول».

وغاب رونالدو، عن حفل الكرة الذهبية "بالون دور"، المقدم من مجلة فرانس فوتبول، في العاصمة الفرنسية باريس، رغم تواجده ضمن المرشحين الثلاثين لنيل هذه الجائزة، والذي حل بها في المركز الثالث.

وقال كيلليني في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا"، خلال حفل لاعب العام في إيطاليا: "لقد تعرض رونالدو للسرقة حقًا في حفل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، عندما قرر ريال مدريد التأكد من عدم قدرته على الفوز وكان ذلك غريبًا للغاية".

وأضاف: "هذا الموسم، كان أكثر توازنًا، مع كل الاحترام، لم يستحق مودريتش الجائزة حتى في أفضل موسم له في مسيرته، كانت هذه إشارة من ريال مدريد، حيث أرادوا إيقاف فوز رونالدو بها".

واختتم كيلليني: "لقد فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن بهذا المنطق، كان من المفترض أن يفوز فان دايك (مدافع ليفربول) هذا العام، أو يفوز أنطوان جريزمان في العام الماضي، أو بوجبا أو مبابي بسبب قيامهم بأداء مبهر في كأس العالم، تتويج مودريتش كان لا معنى له".