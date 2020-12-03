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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان
هديل هلال
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:40 ص | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 12:40 ص

أفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان قد توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

ونقل الرئيس الفرنسي الأسبق في منتصف شهر نوفمبر إلى مستشفى في مدينة تور بغرب فرنسا، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى دون الكشف عن السبب.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في سبتمبر الماضي بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

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