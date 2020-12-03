الأمن العراقي يلقي القبض على 5 دواعش في كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق، اليوم الخميس، القبض على خمسة إرهابيين من داعش في كركوك -250 كم شمالي بغداد-.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "مفارزه تمكنت في محافظة كركوك من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية، كانا قد استهدفا القوات الأمنية اثناء فك الحصار عن بلدة أمرلي بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات أمنية، ووفق مذكرات قضائية من اعتقال عنصرين آخرين يعمل أحدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، أثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الآخر إلى ما يسمى أشبال الخلافة".

وأشار إلى "تدوين أقوالهم أصوليا، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الأمنية على حد سواء، وتمت إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

بدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على ناقل لعصابات داعش في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام الإرهاب.