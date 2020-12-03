شركة زيفي الصينية تجرب لقاحها لكورونا على 29 ألف شخص في العالم

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تشمل المرحلة الثالثة الجارية للقاح كورونا الذي تنتجه شركة "تشونجتشينج زيفي للمنتجات الحيوية" الصينية ومعهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، خطة لتسجيل 29 ألف شخص على مستوى العالم، وفقا لبيان على موقع المعهد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان، أن زيفي والمعهد يدفعان في اتجاه إجراء تجارب المرحلة الثالثة في أوزبكستان وإندونيسيا وباكستان والإكوادور.

وبدأت المرحلة الثالثة من التجربة في إقليم هونان وسط الصين في 18 نوفمبر.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأنه في 14 نوفمبر، دخل اللقاح الصيني الخامس لكورونا المرحلة التجريبية الثالثة.