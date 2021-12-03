جلسة خاصة بين كارتيرون ولاعبي الزمالك في مران الفريق

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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع اللاعبين، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض مساء اليوم الجمعة بملعب النادي.

وشهدت الجلسة ترحيب المدير الفني للزمالك باللاعبين بعد انتهاء فترة الإجازة، بجانب الحديث عن بعض الأمور الفنية والتكتيكية الني يرغب في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع بسبب توقف الدوري الممتاز.