أعرب الفنان ظافر العابدين عن سعادته لمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمخرج لفيلم "غدوة"، موضحًا أن تجمعه بمصر ذكريات قوية.

وتابع خلال لقائه مع قناة "المحور" على هامش تغطية مهرجان القاهرة السينمائي، الخميس، أن مشاركته في فيلم "غدوة" مسئولية كبيرة، مضيفًا أنه يتمنى خلال الفترة المقبلة تقديم عمل مصري من إخراجه.

وأضاف أن قصة الفيلم تونسية؛ لذلك عمل على تنفيذها من خلال تونس، متابعًا: "سعيد بالتجرية وفخور بها ومستني ردود أفعال الناس".

وأردف أنه مستعد لسماع رودود الأفعال من قبل الجمهور والنقاد على أول عمل له كمخرج، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم فيلم العنكبوت بعد غياب طويل عن السينما المصرية.

«غدوة» من إخراج ظافر العابدين، وتدور قصته حول تدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.