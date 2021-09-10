أشادت زرينا دوجوزوفا رئيسة الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بعمق العلاقات الثنائية واستمرار التعاون المشترك بين البلدين بخاصة في مجال السياحة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي .

جاء ذلك - في تصريح لها نشرته سفارة روسيا بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم - عقب لقائها مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري وذلك على هامش أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في مدريد .

وأكدت على أن المقصد السياحي المصري يعتبر من المقاصد المفضلة لدى السائحين الروس معربة عن شكرها وتقديرها لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لدعم قطاع السياحة المصري وزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بصفة عامة ومن روسيا بصفة خاصة.

وأشار البيان إلي أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وروسيا في مجال السياحة، وآليات دفع مزيد من حركة السياحة الروسية الوافدة إلى مصر..

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر هو اللقاء الثالث بين خالد العناني وزرينا دوجوزوفا.