أعلنت هيئة حالات الطوارئ بجمهورية أوسيتيا الشمالية في القوقاز الروسي أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء أكثر من 500 طفل من مدرسة في مدينة "فلادي قفقاز" عاصمة الجمهورية بسبب حريق اندلع فيها.

وذكر مصدر في الهيئة لشبكة " RT " الروسية الإخبارية أن بعض التلاميذ اضطروا بسبب الدخان للنزول من النوافذ بواسطة سلالم الإطفاء حتى لا يتسمموا بأول أكسيد الكربون، موضحة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت هيئة حالات الطوارئ بجمهورية أوسيتيا الشمالية أن مساحة الحريق بلغت 10 أمتار مربعة، حيث يجرى حاليا تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحادث.