6 وفيات و9 مصابين في حادث مروري مروع بالأقصر

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لقي ستة أشخاص مصرعهم فيما أصيب 9 آخرون في حادث تصادم سيارة ربع نقل بميكروباص بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت في الأقصر.

التفاصيل تعود إلى تلقي مديرية أمن الأقصر، بلاغا يفيد بتصادم سيارة ربع نقل بميكروباص عائد من القاهرة بمنطقة ملفات نجع حمادي بقرية الرزيقات على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر، مما أدى لوفاة 6 أشخاص حتى الآن وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الكرنك الدولي وحورس التخصصي التابعتين للهيئة العامة للرعاية الصحية، كما تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابساته، تمهيدا لاستصدار تصاريح الدفن.