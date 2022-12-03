شعبة بيض المائدة: زيادة أسعار الأعلاف إلى أعلى مستوى في تاريخها والكتاكيت تباع ببلاش

قال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن سعر الذرة ارتفع 2000 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، ليصل إلى 13 ألف جنيه للطن.

وبحسب نبيل، سجلت أسعار الصويا 33 ألف جنيه للطن، وتجاوز سعر الأعلاف الـ20 ألف جنيه للطن، ذاكرا أن سعر الصويا عالميا لا تتجاوز الـ17 ألف جنيه مع اعتبار سعر الصرف الحالي للدولار.

وأرجع نبيل، زيادة أسعار الأعلاف إلى عدم وجود إفراجات كافية لشحنات الذرة والصويا المكدسة بالموانئ المصرية، وهذا ما أدى إلى عدم توافرها بالأسواق المحلية لتصل أسعارها إلى أعلى مستوى في التاريخ.

وأضاف نبيل، أن مصانع الأعلاف أعلنت توقفها عن صناعة علف البادي الخاص للكتاكيت، مرجعا ذلك إلى أن المزارع مستمرة في التخارج من السوق والاستغناء عن الدواجن الأمهات التي تعتبر المصنع بالنسبة للمنتج، بالإضافة إلى العزوف عن شراء كتاكيت ودخول دورات إنتاج جديدة، وهذا ما أدى إلى أن شركات الأعلاف أصبحت غير قادرة على بيع أعلاف الكتاكيت.

وذكر أن الكتكوت يباع "ببلاش" خلال الفترة الحالية، موضحا أن أصحاب المزارع تريد تصريف الكتاكيت لمن يستطيع إطعامها، ويتحمل تكلفة الشحن فقط.

وقال: "استمرار الأزمة الحالية سيقضي على صناعة الدواجن وبيض المائدة خلال أسابيع قليلة، إذا تأخر الحل سيواجه السوق المحلي عواقب وخيمة بسبب عدم وجود كتاكيت في الفترة المقبلة بعد اتجاه المزارع لبيع الدواجن الأمهات، حتى إذا توفرت الكتاكيت سيحتاج قطاع بيض المائدة 6 أشهر على الأقل للعودة مرة أخرى"، متوقعا ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية خلال تلك الفترة.

ويرى نبيل، أنه لا يوجد حل سوى الإفراج عن الشحنات المكدسة بالموانئ المصرية بأي ثمن، حتى يتم إنقاذ ماتبقى من صناعة الدواجن في تلك الفترة.