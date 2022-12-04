الأردن والجزائر يبحثان سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك

بحث الأردن والجزائر سبل وآليات تعزيز التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



جاء ذلك خلال عدة لقاءات منفصلة أجراها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الجزائر، اليوم السبت، مع كبار المسئولين الجزائريين، ضمن زيارة الدولة التي يقوم بها إلى العاصمة الجزائرية.



والتقى العاهل الأردني، في مقر إقامته، رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة.



وأكد الملك عبدالله الثاني، خلال اللقاءات، عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في المجالات كافة.



وتطرقت اللقاءات، طبقا لبيان الديوان الملكي، إلى مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات التي تشهدها المنطقة.



حضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش.