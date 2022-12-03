جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية عن التغذية السليمة والصحية لطلاب المدارس

نظم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج، بالتعاون مع قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب البشري، ندوة توعوية عن التغذية السليمة والصحية لإحدى طلاب المدارس الخاصة، وذلك بقسم الصحة العامة بكلية الطب بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تهتم بإعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لطلاب المدارس والجامعة والخريجين والجهات الخارجية المعنية بصحة وسلامة الغذاء، للتوعية بأهمية التغذية الصحية السليمة، وذلك باستخدام الأسلوب العلمي والبحثي في دراسة التغذية، باعتبار التغذية الصحية السليمة من أهم العوامل للحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم الصحة العامة، إلى أن قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع ينظم بصفة دورية العديد من الزيارات لطلاب المدارس للمراحل الدراسية المختلفة، حيث يتم شرح احتياجات الطلاب اليومية من الأغذية الصحية، وتقديم التوعية الغذائية، وكيفية معرفة الغذاء الصحي السليم.بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة موضوعات عديدة عن الأنيميا وفقر الدم وكيفية اكتشافها مبكراً.

من جانبها أكدت الدكتورة عبيرة السيد مدير المركز، على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية المقدمة للطلاب، والوصول بها إلى مرحلة الجودة والاعتماد تماشياً مع ما تهدف إليه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مضيفة أن زيارة الطلاب شملت كلية الطب وأقسام التشريح والكيمياء الحيوية والصحة العامة، إلى جانب تلقيهم محاضرة عن التغذية الصحية والسليمة التي تناسب المرحلة العمرية للطلاب، بالإضافة إلى توخي الحذر من الأغذية الضارة والممنوعة، وأهمية وجبة الإفطار، موضحة أنه تم استعراض دور التغذية السليمة والصحية الذي تؤدي لنمو الجسم بطريقه سليمة.

الجدير بالذكر أنه حاضر بالندوة كلاً من الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم الصحة العامة، والدكتورة إيمان رشدي بقسم الصحة العامة، والدكتورة عبيره محمود السيد مدير مركز جودة وسلامة الغذاء واستشاري الرقابة الصحية على الأغذية.