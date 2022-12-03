إصابة 6 أشخاص جراء حادث تصادم 3 سيارات في المنيا

أصيب 6 أشخاص، اليوم، جراء حادث تصادم 3 سيارات بالمنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات وإصابة 6 أشخاص.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارات (ربع نقل، ونصف نقل محملة بالبلوك الحجري، ميكروباص)، وانقلبت السيارة الأخيرة بالترعة المتاخمة لطريق مصر أسوان الزراعي قبلي قرية حافظ بمركز ملوي، وأفادت التحريات الأولية بأن سبب الحادث السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ بأحد المنحيات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: (محمد نبيل - 23 عاما)، مقيم بقرية الريرمون، (زهور علي - 25 عاما)، مقيمة بقرية الروضة، (جمال محمد - 54 عاما)، مقيم بقرية المحرص، (محمد شحاته - 50 عاما)، مقيم بمدينة ملوي، واثنين آخرين، جاري تحديد هويتهما، وتم نقلهم للمستشفي التخصصي حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة واشتباه إرتجاج.

انتقل رجال وحدة مرور مركز ملوي لرفع آثار الحادث وتسير حركة الطريق التي توقفت لمدة ربع ساعة في اتجاه قبلي، وتم التحفظ على السيارات ا تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.